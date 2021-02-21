При взрыве газа в общежитии в Казахстане погибли 2 человека

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В общежитии в казахстанском Петропавловске произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и 13 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент по ЧС Северо-Казахстанской области.

"Из-за взрыва на первом этаже пятиэтажного здания погиб молодой мужчина, личность которого устанавливается. Позже спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. С места были госпитализированы 13 человек", – говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе ДЧС уточнили, что взорвался газовый баллон.

Ранее два припаркованных автомобиля взорвались в разных районах Кабула. Отмечается, что в результате теракта в столице Афганистана погибли по меньшей мере два человека, еще двое пострадали.