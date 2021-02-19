Шестеро детей и трое взрослых пострадали от взрыва газа в Нью-Йорке – СМИ

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Девять человек пострадали при взрыве в округе Бронкс в Нью-Йорке. Такие данные сообщает телеканал CBSNewYork.

По информации пожарных служб, взрыв прогремел в 3-этажном доме. Среди пострадавших шестеро детей. При этом два ребенка находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Взрывной волной выбило окна, а дверь здания забросило на линии электропередачи.

Ранее взрыв произошел на газораспределительном узле на востоке Луганска. После этого на месте происшествия возник пожар.

22 января хлопок газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре. В результате взрыва начался пожар, жертвой которого стал один человек.