Один человек погиб в результате пожара на рынке в Краснодаре

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на цветочном рынке в Краснодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления гражданской защиты администрации города Виталия Казликина.

"Пожар локализован, один погибший и двое пострадавших", – сообщил Казликин.

Он добавил, что пострадавшие доставлены в Краевую клиническую больницу.

В торговом павильоне на цветочном рынке произошел хлопок газа. По предварительной причине, ЧП произошло из-за разгерметизации газового баллона.