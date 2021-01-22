Хлопок газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Хлопок газа произошел в павильоне на цветочном рынке Краснодара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной причине, инцидент случился из-за разгерметизации газового баллона.

"Предварительно, есть погибшие и пострадавшие", – отметил источник, добавив, что из опасной зоны эвакуировали около 100 человек.

В управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили агентству, что инцидент произошел напротив жилого дома по улице Владислава Посадского. В настоящий момент там возникло возгорание.

"На месте находится служба пожаротушения. Организован штаб пожаротушения", – рассказали в ведомстве.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Архангельске. Имущество жильцов и стена оказались повреждены. В результате инцидента никто не пострадал. Из здания удалось эвакуировать 49 человек, в том числе девять детей.