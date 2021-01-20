Фото: ГУ МЧС РФ по Архангельской области

Взрыв газа произошел в жилом доме в Архангельске. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Как передает РИА Новости, взрыв случился в здании по адресу Московский проспект, дом 43, корпус 1.

"По предварительным данным, произошел взрыв газа в одной из квартир этого жилого дома", – сообщили в прокуратуре.

По информации ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. При этом оказались повреждены имущество жильцов и стена.

По факту инцидента областная прокуратура начала проверку. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Архангельска.

В ходе проверки в ведомстве планируют оценить соблюдение правил эксплуатации газового оборудования жильцами дома, управляющей компанией и соответствующими службами.

"Будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – подчеркнули в прокуратуре.

По данным городской администрации из здания удалось эвакуировать 49 человек, в том числе 9 детей. После обследования подъезда все жильцы вернулись в свои квартиры.

"По предварительной информации, дом в порядке, пострадала межквартирная стена – не несущая", – заявили в администрации.

Ранее взрыв произошел в Мадриде в доме на улице Толедо. Из-за случившегося были разрушены верхние этажи здания.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа. Сообщается о трех погибших. Еще 8 человек пострадали.