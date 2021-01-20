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Шесть человек пострадали в результате взрыва в Мадриде, сообщили на телеканале La Sexta.

Причиной взрыва могла стать утечка газа, передает газета Mundo. Рядом с эпицентром находился дом престарелых. Издание El Pais со ссылкой на представителя учреждения сообщило, что жертв в результате происшествия нет. В настоящий момент идет эвакуация здания.

Инцидент произошел на улице Толедо в 15:00 по местному времени (17:00 по мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания.