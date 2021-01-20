Мощный взрыв произошел в Мадриде

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Мощный взрыв раздался в Мадриде. В результате происшествия сильно разрушено здание, сообщает издание "Диарио".
Официальной информации пока нет, как и сведений о пострадавших. Причина взрыва в настоящий момент не уточняется. По информации СМИ, взрыв произошел на улице Толедо.
Три верхних этажа здания были сильно разрушены. На улице, где находится само здание, сейчас много мусора и обломков.
По предварительным данным, взрыв произошел в здании отеля. Рядом с пострадавшим строением находится школа, дом престарелых и церковь.
Ранее в Вашингтоне у Капитолия произошел пожар. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.