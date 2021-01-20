Мощный взрыв произошел в Мадриде

Фото: twitter.com/valleejooo_

Мощный взрыв раздался в Мадриде. В результате происшествия сильно разрушено здание, сообщает издание "Диарио".

Официальной информации пока нет, как и сведений о пострадавших. Причина взрыва в настоящий момент не уточняется. По информации СМИ, взрыв произошел на улице Толедо.



Три верхних этажа здания были сильно разрушены. На улице, где находится само здание, сейчас много мусора и обломков.

По предварительным данным, взрыв произошел в здании отеля. Рядом с пострадавшим строением находится школа, дом престарелых и церковь.

Explosión en Madrid, zona la latina pic.twitter.com/zSXS3u5g2e — 🅙🅤🅐🅝🅒🅐🅡 🅟🅛🅘🅔🅖🅞 (@JuancarPliego) January 20, 2021



Ранее в Вашингтоне у Капитолия произошел пожар. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.