В Кабуле при подрыве автомобиля пострадали российские дипломаты

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В Кабуле на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль дипмиссии РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Уточняется, что дипломаты получили легкую контузию.

В Москве отреагировали на инцидент и потребовали его тщательного расследования со стороны Кабула. Также Россия призвала принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности.

"Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства", – отметила Захарова.

В МИД также считают, что злоумышленники собирались атаковать автомобиль афинских военных, но также не исключается направленность теракта против российских граждан.

Ранее гражданские лица погибли при подрыве легкового автомобиля на мине в Физулинском районе Азербайджана. Происшествие произошло в одном из сел, перешедшем под контроль республики.