Четыре человека погибли при взрыве на мине в Физулинском районе Азербайджана

Фото: АР/Azerbaijan's Defense Ministry via AP

Гражданские лица погибли при подрыве легкового автомобиля на мине в Физулинском районе Азербайджана. Происшествие произошло в одном из сел, перешедшем под контроль республики. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

"28 ноября в 15:20 (14:20 по московскому времени) легковой автомобиль марки Toyota наехал, по предварительной версии, на противотанковую мину в освобожденном от оккупации селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле находились граждане Азербайджана. Четверо из них погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 ("Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны") и 116.0.6 ("Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов") Уголовного кодекса Азербайджана.

Специалисты изучили место взрыва, а также осмотрели тела погибших. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственное управление Генпрокуратуры займется следствием.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

