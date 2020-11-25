Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана Кельбаджарского района

13:14
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района.
"Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ", – сказал глава государства в эфире гостелеканала AzTV.
Он отметил, что Кельбаджар является одним из самых крупных районов Азербайджана, а расположенные там памятники, мечети и церкви являются историческим достоянием страны.
Алиев попросил никого не волноваться, так как все церкви охраняются государством как культурное достояние. Также президент поделился планами восстановления Кельбаджара. "Мы все восстановим, отстроим Кельбаджар заново", – сказал Алиев.
Он сообщил, что дал поручение о подготовке генплана реконструкции района. Также планируется восстановить ж/д сообщение с Нахичеванской автономной республикой. Алиев напомнил, что уже приняты меры по восстановлению другой ж/д ветки Барда – Агдам.
10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
13 ноября президент РФ подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. 20 ноября в Степанакерт направили первые конвои с гуманитарной помощью. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи.
Российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах
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