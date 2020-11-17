Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

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Парламент Турции одобрил указ президента Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Согласно документу, турецкие военные могут находиться в стране в течение одного года, передает телеканал NTV.

Инициативу в ходе голосования поддержали депутаты правящей Партии справедливости и развития, оппозиционной Народно-республиканской партии, Партии националистического единства и "Хорошей партии".

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха в "совместной миротворческой миссии". При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.