Лавров оценил заявление Госдепа США о соглашении по Карабаху

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление Госдепа о необходимости информирования о деталях соглашения по Нагорному Карабаху.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Вашингтон и Париж ждут подробностей по роли Анкары в карабахском конфликте.

"Мне странно было это слышать… Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в США были осведомлены обо всем на уровне заместителя госсекретаря.

Ранее сообщалось, что США и Франция хотят прояснений в параметрах соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. По словам представителя американского Госдепартамента, во время встречи министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь Майк Помпео долго обсуждали ситуацию в Карабахе. Представители стран остаются приверженными роли сопредседателей процесса Минской группы.

16 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором лидеры двух стран обсудили развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

В ходе разговора российский лидер рассказал о посреднических усилиях со стороны РФ, которые позволят избежать новых жертв конфликта. Он также упомянул о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.