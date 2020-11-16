Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов

16 ноября, 23:43
Фото: president.am
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что внеочередные парламентские выборы неизбежны, а до их проведения управление страной необходимо передать правительству национального согласия.
Как говорится в обращении президента на его сайте, в сложившейся ситуации "единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала".
Кроме того, действующее правительство должно в сжатые сроки разработать дорожную карту, предусматривающую сроки запуска конституционных процессов, которые позволят провести досрочные парламентские выборы.
Помимо прочего, Саркисян уволил командующего войсками полиции Гургена Даллакяна, а также подписал указ об освобождении с занимаемой должности министра иностранных дел страны Зограба Мнацаканяна.
10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
После этого в Ереване начались акции оппозиции, которая посчитала договор капитуляцией. Среди требований митингующих – отставка Пашиняна, создание временного правительства и досрочные парламентские выборы.
В Ереване проходят массовые акции против условий соглашения по Карабаху
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