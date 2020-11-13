Путин выразил надежду, что конфликт в Карабахе будет урегулирован

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин во время совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха выразил надежду, что конфликт на данной территории будет урегулирован. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание – нагорнокарабахский конфликт, а перейдем в скором времени к обсуждению других вопросов", – отметил глава государства.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Шойгу отметил, что это позволит контролировать соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует основу для урегулирования конфликта.

Следить за соблюдением условий будут вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России. Они также займутся транспортировкой в труднодоступные районы материально-технического имущества и личного состава миротворцев.