Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
В Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев. Наблюдатели из Турции смогут присутствовать только в совместном центре контроля за прекращением огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается заявлений в парламенте (Турции) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий размещен на территории Азербайджана", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Лавров отметил, что Россия и Турция имеют общие задачи в Нагорном Карабахе – мониторить средствами технического контроля ситуацию в районе миротворческой операции.
Ранее главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Центр будет находится на территории Азербайджана. Там будет вестись сбор, обобщение и проверка информации о том, соблюдается ли режим прекращения огня.
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