Лавров назвал общие задачи Москвы и Анкары в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Россия и Турция имеют общие задачи в Нагорном Карабахе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас с Турцией есть общие задачи, как я уже сказал, – мониторить с азербайджанской стороны средствами технического контроля объективного ситуацию в районе миротворческой операции", – приводит РИА Новости слова Лаврова.
Глава МИД РФ подчеркнул, что никаких двусмысленностей в этом вопросе нет. По его словам, турецкая сторона об этом знает.
Ранее стало известно, что главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.Там будут вести сбор, обобщение и проверку информации о том, соблюдается ли режим прекращения огня.
Шойгу отметил, что достигнутые главами РФ, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев в Карабах позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.
Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха.
В район Карабаха направлены почти 2 тысячи российских миротворцев.
11 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о прекращении войны. Он отметил, что Баку привлечет международных экспертов, которые оценят ущерб, причиненный перешедшим под контроль Азербайджана территориям.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября.
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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