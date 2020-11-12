Лавров назвал общие задачи Москвы и Анкары в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россия и Турция имеют общие задачи в Нагорном Карабахе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас с Турцией есть общие задачи, как я уже сказал, – мониторить с азербайджанской стороны средствами технического контроля объективного ситуацию в районе миротворческой операции", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Глава МИД РФ подчеркнул, что никаких двусмысленностей в этом вопросе нет. По его словам, турецкая сторона об этом знает.

Ранее стало известно, что главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.Там будут вести сбор, обобщение и проверку информации о том, соблюдается ли режим прекращения огня.

Шойгу отметил, что достигнутые главами РФ, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев в Карабах позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.

Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха.

В район Карабаха направлены почти 2 тысячи российских миротворцев.

11 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о прекращении войны. Он отметил, что Баку привлечет международных экспертов, которые оценят ущерб, причиненный перешедшим под контроль Азербайджана территориям.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября.