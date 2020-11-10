Почти 2 тыс российских миротворцев направлены в Нагорный Карабах

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Почти 2 тысячи российских миротворцев направлены в Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Известно, что миротворцы будут доставлены на место самолетами Ил-76.

"Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих", – подтвердили в военном ведомстве.

ТАСС отмечает, что в Нагорный Карабах также направлены 470 единиц техники.

"90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники", – уточнили в Минобороны.

В Минобороны добавили, что миротворцев отправят с аэродрома Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. При этом отмечалось, что армянские и азербайджанские вооруженные силы останутся на занятых в данный момент позициях.