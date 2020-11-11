Президент Азербайджана объявил об окончании войны в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает азербайджанское государственное телевидение.

"Отечественная война завершена", – сказал глава государства в ходе посещения госпиталя, где проходят лечение раненые военные.

Алиев отметил, что Баку привлечет международных экспертов, которые оценят ущерб, причиненный перешедшим под контроль Азербайджана территориям.

"Будет проведен учет всего материального и морального ущерба, всех разрушений, и мы обратимся в международный суд", – заявил президент страны.

Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил Владимир Путин, назвав конфликт в регионе "большой трагедией".

В район Карабаха будут направлены почти 2 тысячи российских миротворцев. Всего на место вылетят 22 военно-транспортных самолета Ил-76. Сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.