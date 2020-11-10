Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе большой трагедией и выразил надежду на то, что шаги, которые были предприняты для урегулирования ситуации, поспособствуют установлению мира между народами Армении и Азербайджана.
"Происходящее в Карабахе – по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития", – приводит слова Путина РИА Новости.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в Армении правильно воспримут договоренности по Нагорному Карабаху. По его словам, премьер-министр Никол Пашинян прикладывает усилия для того, чтобы объяснить суть и смысл этих договоренностей.
В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, глава Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
В связи с подписанием соглашения в Ереване начались протесты противников прекращения огня. Они ворвались в здание правительства. Также появлялась информация о вылете Пашиняна из Армении, однако он опроверг данные сведения. Премьер-министр призвал армянский народ готовиться к борьбе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
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