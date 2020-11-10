Пашинян сообщил, что находится в Армении

07:12
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что находится на территории Армении. Об этом он написал в своем Facebook.
По словам премьера, он продолжает исполнять свои обязанности. Пашинян призвал армянский народ готовиться к борьбе.
Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. При этом отмечалось, что армянские и азербайджанские вооруженные силы останутся на занятых в данный момент позициях.
Протестующие против прекращения огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. По имеющимся данным, в правительственное здание проникли несколько сотен агрессивно настроенных людей. Сообщается, что протестующие разбили стекла на первом этаже, а также сорвали вывеску. Кроме того, демонстранты разгромили зал заседаний правительства.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
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