Протестующие против прекращения огня в Карабахе ворвались в здание правительства Армении

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Протестующие против прекращения огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. Об этом информирует РИА Новости.

По имеющимся данным, в правительственное здание проникли несколько сотен агрессивно настроенных людей. Сообщается, что протестующие разбили стекла на первом этаже, а также сорвали вывеску. Кроме того, демонстранты разгромили зал заседаний правительства.

Отмечается также, что на месте происшествия были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Оно начало действовать с 00:00 10 ноября.

Кроме того, было принято решение о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых в данный момент позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.