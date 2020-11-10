Протестующие против прекращения огня в Карабахе ворвались в здание правительства Армении

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Протестующие против прекращения огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. Об этом информирует РИА Новости.
По имеющимся данным, в правительственное здание проникли несколько сотен агрессивно настроенных людей. Сообщается, что протестующие разбили стекла на первом этаже, а также сорвали вывеску. Кроме того, демонстранты разгромили зал заседаний правительства.
Отмечается также, что на месте происшествия были слышны звуки, похожие на выстрелы.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Оно начало действовать с 00:00 10 ноября.
Кроме того, было принято решение о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых в данный момент позициях.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
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