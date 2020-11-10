Путин подтвердил подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Фото: пресс-служба/ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин подтвердил подписание трехстороннего соглашения о прекращении огня в районе Нагорного Карабаха. Об этом глава РФ заявил в эфире телеканала Россия 24.

Российский лидер отметил, что соглашение о прекращении боевых действий начало выполняться с 00:00 10 ноября.

"9 ноября президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", – сказал Путин.

О подписании соглашения ранее рассказал лидер Армении Никол Пашинян. Он отмечал, что принял для себя трудное решение.

Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых в данный момент позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.