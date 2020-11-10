Песков надеется, что договоренности по Карабаху будут восприняты в Армении должным образом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в Армении правильно воспримут договоренности по Нагорному Карабаху. Об этом представитель Кремля заявил, общаясь с журналистами.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва не желает оценивать выступления Армении после достижения договоренностей по спорной территории.

"Мы знаем, что премьер-министр Пашинян прикладывает изрядные усилия для того, чтобы объяснить суть этих договоренностей и смысл этих договоренностей. Мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты", – рассказал пресс-секретарь.

Ранее на сайте Кремля опубликовали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху.

В документе прописано, что стороны прекращают боевые действия и останавливаются на занятых позициях, а также обязаны обменяться пленными. Также в Нагорном Карабахе будут размещены миротворцы из РФ.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали Путин, Пашинян и Алиев. В соглашение вошел пункт о введении в районе Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

