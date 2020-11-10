В МИД рассказали о заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

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Распространенные тексты ночного заявления Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева по Карабаху близки к истине, однако подтвердить полностью их достоверность в министерстве иностранных дел России пока не могут, сообщает РИА Новости.

По данным российского внешнеполитического ведомства, исходный документ будет опубликован в ближайшее время. Отмечается, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха прописан в заявлении трех лидеров.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, глава Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в районе Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. В район Карабаха были направлены почти 2 тысячи российских миротворцев.

В связи с подписанием соглашения в Ереване начались протесты противников прекращения огня. Они ворвались в здание правительства. Также появлялась информация о вылете Пашиняна из Армении, однако он опроверг данные сведения. Премьер-министр призвал армянский народ готовиться к борьбе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.