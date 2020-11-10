Восемь самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Фото: Минобороны РФ

Восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Воздушные суды отправились из аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту находятся личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства.

Всего в Нагорный Карабах будут переброшены 1,9 тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц специальной техники и машин. Переброска осуществляется комбинированным способом с участием самолетов Ил-76, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. При этом отмечалось, что армянские и азербайджанские вооруженные силы останутся на занятых в данный момент позициях. Соглашение о прекращении боевых действий начало выполняться с 00:00 10 ноября.

Всего в Карабах направлены почти 2 тысячи российских миротворцев. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Протестующие против прекращения огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. По имеющимся данным, в правительственное здание проникли несколько сотен агрессивно настроенных людей. Сообщается, что протестующие разбили стекла на первом этаже, а также сорвали вывеску. Кроме того, демонстранты разгромили зал заседаний правительства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

