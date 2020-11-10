Первые четыре самолета с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Первые четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Воздушные суды отправились из аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. При этом отмечалось, что армянские и азербайджанские вооруженные силы останутся на занятых в данный момент позициях. Соглашение о прекращении боевых действий начало выполняться с 00:00 10 ноября.

Всего в Карабах направлены почти 2 тысячи российских миротворцев. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Протестующие против прекращения огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. По имеющимся данным, в правительственное здание проникли несколько сотен агрессивно настроенных людей. Сообщается, что протестующие разбили стекла на первом этаже, а также сорвали вывеску. Кроме того, демонстранты разгромили зал заседаний правительства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.