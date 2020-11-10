Посольство Армении в РФ не будет усиливать охрану дипмиссии

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Посол Армении Вардан Тоганян заявил, что представительство республики в России не будет усиливать охрану дипмиссии, передает РИА Новости.

"Охрану усиливать не будем. Мы не боимся своего народа", – подчеркнул Тоганян.

Он добавил, что на фоне последних событий свой визит в столицу РФ сократил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Оно начало действовать с 00:00 10 ноября.

При этом страны договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. Армянские и азербайджанские вооруженные силы останутся на занятых в данный момент позициях.

Кроме того, восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. На борту находятся личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства.

При этом протестующие против прекращения огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. В правительственное здание проникли несколько сотен агрессивно настроенных людей. Они разбили стекла на первом этаже, а также сорвали вывеску. Кроме того, демонстранты разгромили зал заседаний правительства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

