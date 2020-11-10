Президент Армении заявил, что о завершении войны в Карабахе узнал из СМИ

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Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением. По его словам, о трехстороннем документе о завершении войны в Карабахе узнал из СМИ, передает РИА Новости.

"По поводу этого документа со мной, к сожалению, не было проведено ни одной консультации, ни одного обсуждения по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах", – заявил он.

Саркисян отметил, что судьба Карабаха должна решаться на основе широкого национального консенсуса, в связи с чем он инициирует экстренные политические консультации.

Он добавил, что урегулирование карабахского конфликта – дело государственной важности.

"Подчеркиваю, что судьба Нагорного Карабаха, а, следовательно, и армянского народа может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального консенсуса", – заявил президент Армении.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. При этом отмечалось, что армянские и азербайджанские вооруженные силы останутся на занятых в данный момент позициях.

Протестующие против прекращения огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. По имеющимся данным, в правительственное здание проникли несколько сотен агрессивно настроенных людей. Сообщается, что протестующие разбили стекла на первом этаже, а также сорвали вывеску. Кроме того, демонстранты разгромили зал заседаний правительства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

