Президент Армении заявил, что о завершении войны в Карабахе узнал из СМИ

08:10
Фото: ТАСС/Xinhua via ZUMA Wire
Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением. По его словам, о трехстороннем документе о завершении войны в Карабахе узнал из СМИ, передает РИА Новости.
"По поводу этого документа со мной, к сожалению, не было проведено ни одной консультации, ни одного обсуждения по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах", – заявил он.
Саркисян отметил, что судьба Карабаха должна решаться на основе широкого национального консенсуса, в связи с чем он инициирует экстренные политические консультации.
Он добавил, что урегулирование карабахского конфликта – дело государственной важности.
"Подчеркиваю, что судьба Нагорного Карабаха, а, следовательно, и армянского народа может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального консенсуса", – заявил президент Армении.
Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. При этом отмечалось, что армянские и азербайджанские вооруженные силы останутся на занятых в данный момент позициях.
Протестующие против прекращения огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. По имеющимся данным, в правительственное здание проникли несколько сотен агрессивно настроенных людей. Сообщается, что протестующие разбили стекла на первом этаже, а также сорвали вывеску. Кроме того, демонстранты разгромили зал заседаний правительства.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Протестующие против прекращения войны в Карабахе ворвались в здание правительства Армении
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