Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Фото: kremlin.ru

На сайте Кремля опубликовано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху.

В документе прописано, что стороны прекращают боевые действия и останавливаются на занятых позициях, а также обязаны обменяться пленными. Также в Нагорном Карабахе будут размещены миротворцы из РФ.

Ранее Алиев заявил, что к российским военным в Карабахе присоединятся турки, однако в тексте заявления трех лидеров Турция не упоминается.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали Путин, Пашинян и Алиев. В соглашение вошел пункт о введении в районе Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

В связи с этим в район Карабаха направлены почти 2 тысячи миротворцев. Сообщалось, что туда вылетели восемь российских самолетов с миротворческим контингентом.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.