Пашинян рассказал о позиции армянских военных по Нагорному Карабаху

Фото: ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по Карабаху настояла армия, передает Sputnik Армения.

Он подчеркнул, что представители вооруженных сил указали на наличие проблем, по решению которых не имеется перспектив. Также Пашинян заявил, что армия настояла на соглашении, поскольку "ресурс оказался исчерпан".

Глава Армении также отметил, что в случае более раннего объявления о соглашении была бы подорвана боеспособность. По словам Пашиняна, он выражал недовольство из-за того, что общественность не могла знать правду.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что страна была не готова к ведению боевых действий. В частности, он выделил проблемы, связанные с мобилизацией.

"Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял", – отметил Пашинян.

В связи с этим, по словам главы Армении, и было принято решение о соглашении по Карабаху. Он отметил, что руководство склонилось к скорейшему прекращению войны, поскольку в противном случае последствия могут быть гораздо тяжелее.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, глава Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в районе Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. В район Карабаха были направлены почти 2 тысячи российских миротворцев.

В связи с подписанием соглашения в Ереване начались протесты противников прекращения огня. Они ворвались в здание правительства. Также появлялась информация о вылете Пашиняна из Армении, однако он опроверг данные сведения. Премьер-министр призвал армянский народ готовиться к борьбе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.