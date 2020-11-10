В соглашении по Карабаху не идет речи о статусе региона – Песков

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В соглашении по Нагорному Карабаху, которое подписала Россия, Азербайджан и Армения, не идет речи о статусе региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права. Прежде всего соответствующих резолюции Совета безопасности ООН и иных документов", – сказал представитель Кремля.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, глава Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в районе Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. В район Карабаха были направлены почти 2 тысячи российских миротворцев.

В связи с подписанием соглашения в Ереване начались протесты противников прекращения огня. Они ворвались в здание правительства. Также появлялась информация о вылете Пашиняна из Армении, однако он опроверг данные сведения. Премьер-министр призвал армянский народ готовиться к борьбе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.