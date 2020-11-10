Россия направит не менее 22 самолетов с миротворцами в Карабах

Фото: ТАСС/снимок с видео Минобороны РФ

Россия направит не менее 22 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами в район Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в видеоролике, опубликованном Национальным центром управления обороной.

Отмечается, что 11 самолетов уже выполняют полеты в аэродроме назначения, еще 11 загружены и ожидают вылета. Начальник НЦУО Михаил Мизинцев поручил провести уточнение графика полетов воздушных судов.

Кроме того, он распорядился обеспечить одновременную работу двух групп самолетов. Они будут лететь группами по три самолета с интервалом не более трех часов.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали Путин, Пашинян и Алиев. В соглашение вошел пункт о введении в районе Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

В связи с этим в район Карабаха направлены почти 2 тысячи российских миротворцев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.