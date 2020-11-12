Российские вертолеты задействуют в миротворческой операции в Нагорном Карабахе

09:21
Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян/Photolure
Следить за соблюдением условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе будут вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны страны.
"Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", – заявили в ведомстве.
Там добавили, что вертолеты также будут заниматься транспортировкой в труднодоступные районы материально-технического имущества и личного состава миротворцев.
На аэродром Еревана вертолеты доставили самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан".
Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Совместный центр расположится на территории Азербайджана.
Также сообщалось, что в район Карабаха направлены почти 2 тысячи российских миротворцев. Всего на место вылетят 22 военно-транспортных самолета Ил-76. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Оно начало действовать с 00:00 10 ноября.
Боевые действия на спорной территории продолжались с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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