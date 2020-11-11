В Ереване начались стычки между противниками Пашиняна и полицейскими

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В центре Еревана начались столкновения между полицейскими и теми, кто выступает за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это произошло после попыток правоохранителей задержать оппозиционных политиков, сообщает ТАСС.

Протестующие критикуют условия прекращения огня в Нагорном Карабахе, которые поддержал в том числе и Пашинян.

17 политических партий Армении созвали митинг с требованием отставки премьер-министра Армении.

Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил Владимир Путин, назвав конфликт в регионе "большой трагедией".

В район Карабаха будут направлены почти 2 тысячи российских миротворцев. Всего на место вылетят 22 военно-транспортных самолета Ил-76. Сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.