Митингующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

После подписания мирного соглашения с Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян получил ультиматум от участников протестов в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу", – заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он добавил, что в противном случае будет организована пресс-конференция, во время которой организаторы митингов попытаются решить вопрос ухода Пашиняна до вечера следующего дня.

Сагателян уточнил, что оппозиция выступает против потрясений, однако не исключает, что на акции неповиновения выйдут граждане по всей республике.

Столкновения между полицейскими и теми, кто выступает за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались в центре Еревана. Протестующие критикуют условия прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил Владимир Путин, назвав конфликт в регионе "большой трагедией".

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.