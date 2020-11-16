Эрдоган направил в парламент Турции указ об отправке военных в Карабах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил на рассмотрение в парламент указ об отправке турецких военнослужащих в Азербайджан, сообщает "Газета.ру".

Согласно документу, турецких военных задействуют для мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра.

Парламент должен рассмотреть этот вопрос в ближайшие дни.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Он также выразил надежду, что в ближайшее время конфликт на данной территории будет урегулирован.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.