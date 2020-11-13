Путин поручил создать центр гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха

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В Кремле сообщили о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

"Центр будет оказывать содействие в решении гуманитарных вопросов и восстановлении гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе", – говорится в документе.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что конфликт в Карабахе будет урегулирован.

Также стало известно, что главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Там будут вести сбор, обобщение и проверку информации о том, соблюдается ли режим прекращения огня.

Шойгу отметил, что достигнутые главами РФ, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев в Карабах позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.