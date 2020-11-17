США ожидают прояснения роли Турции в ситуации вокруг Карабаха

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США и Франция хотят прояснений в параметрах соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Также сопредседатели Минской группы ОБСЕ желают определить, в какой роли в данном вопросе выступает Турция, сообщает RT.

По словам представителя американского Госдепартамента, во время встречи министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь Майк Помпео долго обсуждали ситуацию в Карабахе. Представители стран остаются приверженными роли сопредседателей процесса Минской группы.

Уточняется, что действия России, повлекшие прекращение огня в регионе, были признаны США и Францией.

"Также многие параметры соглашения российская сторона должна прояснить. К примеру, роль Турции в данной ситуации", – добавил представитель.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.