Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили развитие ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что российский лидер рассказал о посреднических усилиях со стороны РФ, которые позволят избежать новых жертв конфликта. Он также упомянул о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
"Сообщалось о стабилизации обстановки в регионе. Также отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется", – добавили в Кремле.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. По его словам, контроль ведется миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и на девяти – в северной.
10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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