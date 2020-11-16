Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время онлайн-конференции заявил, что не собирается уходить в отставку из-за неудачных военных действий в Карабахе.

В ответ на вопрос журналистов о возможной отставке он сказал, что в его "повестке только вопрос, связанный с обеспечением стабильности и безопасности страны, других – нет".

Ранее служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Спецслужба установила, что один гражданин имел договоренность с некоторыми политиками Армении и Нагорного Карабаха. В частности, речь шла о "прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства".

10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

Некоторые граждане выразили критику условиям прекращения огня. 17 политических партий Армении созвали митинг с требованием отставки премьер-министра Армении. Между полицейскими и выступающими прошли столкновения в центре города.

Сам премьер заявил, что считает себя ответственным за ситуацию в Карабахе. Он отметил, что должен стать перед судом народа, но и народу должно быть известно обо всех обстоятельствах дела. С военными, оппозицией и правительством должен быть налажен диалог, считает Пашинян.