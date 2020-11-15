В Армении заявили о предотвращении покушения на Пашиняна

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Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

Как передает РИА Новости, к организации преступления имеет отношение житель Сюникской области, некто А. М. Он хранил у себя дома большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также "имел антиправительственные взгляды", указали в СНБ.

Спецслужба установила, что указанный гражданин имел договоренность с некоторыми политиками Армении и Нагорного Карабаха. В частности, речь шла о "прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства".

"Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности", – рассказали в СНБ.

По подозрению в причастности были задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента и экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.

При обысках сотрудники СНБ нашли большое количество оружия и боеприпасов. В частности, были обнаружены пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы и запалы.

Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе состоялось 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

Некоторые граждане выразили критику условиям прекращения огня. 17 политических партий Армении созвали митинг с требованием отставки премьер-министра Армении. Между полицейскими и выступающими прошли столкновения в центре города.

Позднее оппозиция не смогла собрать совет парламента после ультиматума премьер-министру страны Николу Пашиняну. Фракции получили 33 подписи вместо необходимых 67 голосов.

12 ноября в Армении арестовали бывшего вице-спикера парламента Шармазанова. Чиновника обвинили в организации незаконного собрания.