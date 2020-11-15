В Армении заявили о предотвращении покушения на Пашиняна

04:00
Фото: Zuma\TASS
Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.
Как передает РИА Новости, к организации преступления имеет отношение житель Сюникской области, некто А. М. Он хранил у себя дома большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также "имел антиправительственные взгляды", указали в СНБ.
Спецслужба установила, что указанный гражданин имел договоренность с некоторыми политиками Армении и Нагорного Карабаха. В частности, речь шла о "прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства".
"Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности", – рассказали в СНБ.
По подозрению в причастности были задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента и экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.
При обысках сотрудники СНБ нашли большое количество оружия и боеприпасов. В частности, были обнаружены пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы и запалы.
Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе состоялось 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.
Некоторые граждане выразили критику условиям прекращения огня. 17 политических партий Армении созвали митинг с требованием отставки премьер-министра Армении. Между полицейскими и выступающими прошли столкновения в центре города.
Позднее оппозиция не смогла собрать совет парламента после ультиматума премьер-министру страны Николу Пашиняну. Фракции получили 33 подписи вместо необходимых 67 голосов.
12 ноября в Армении арестовали бывшего вице-спикера парламента Шармазанова. Чиновника обвинили в организации незаконного собрания.
В Ереване задержали подозреваемых в призывах к захвату власти
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: