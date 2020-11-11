Оппозиция не собрала совет парламента после ультиматума Пашиняну

11 ноября, 22:08
Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Для созыва внеочередной сессии парламента Армении нужно сначала провести заседание совета законадательного органа, но для этого нет необходимого кворума, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян, сообщает РИА Новости.
В Ереване прошла массовая акция оппозиции, на которой демонстранты требовали провести внеочередную сессию парламента для обсуждения отставки главы правительства. Оппозиционные фракции – "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" – собрали 33 подписи вместо необходимых 67 голосов.
Чтобы провести заседание Совета парламента, куда входят руководители и секретари фракций, необходимо собрать еще хотя бы три депутатских голоса от фракции власти.
"Решение может принять команда Пашиняна. Если Никол Пашинян потребовал от своей команды, чтобы никто не пришел на заседание, то что тут скажешь", — заявил депутат от "Процветающей Армении" Геворк Петросян.
Энфианджян пояснил, что по регламенту, в течение двух часов депутаты могут явиться для проведения совета Национального собрания. "Сейчас обеспечено присутствие семи из десяти членов совета", – отметил он.
Позже для участия в заседании совета прибыла вице-спикер парламента от правящей фракции "Мой шаг" Лена Назарян. Для проведения собрания недостаточно трех человек.
Ранее митингующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну. "Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу", – заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
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