В Армении арестовали бывшего вице-спикера парламента Шармазанова

Фото: ТАСС/Анна Исакова
Служба национальной безопасности Армении провела арест бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова. Чиновника обвинили в организации незаконного собрания.
Известно, что об аресте Шармазанова сообщил его помощник Гегам Петросян.
"СНБ приняла решение отправить под предварительный арест Эдуарда Шармазанова", – подтвердил Петросян в беседе с ТАСС.
Уточняется, что предварительный арест предполагает задержание на 72 часа.
Ранее в Армении оппозиция не смогла собрать совет парламента после ультиматума премьер-министру страны Николу Пашиняну. Фракции получили 33 подписи вместо необходимых 67 голосов.
Накануне между полицейскими и выступающими за отставку Пашиняна начались столкновения в центре Еревана. Протестующие выразили критику условиям прекращения огня в Нагорном Карабахе.