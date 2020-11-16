Пашинян считает себя ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе

10:33
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает себя ответственным за ситуацию в Карабахе. Он также отметил, что изменить логику переговоров у Еревана не вышло, сообщает РИА Новости.
"Я – должностное лицо номер один, который несет ответственность за произошедшее. Я понимаю, что должен стать перед судом нашего народа. Но народу должно быть известно обо всех обстоятельствах дела. С военными, оппозицией и правительством должен быть налажен диалог", – отметил Пашинян.
Он также вспомнил переговоры в мае 2018 года, когда была пересечена точка невозврата. Премьер заявил, что сейсчас статус Карабаха является важнейшим вопросом.
В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Некоторые граждане выразили критику условиям прекращения огня. 17 политических партий Армении созвали митинг с требованием отставки премьер-министра Армении. Между полицейскими и выступающими прошли столкновения в центре города.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
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