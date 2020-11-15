Азербайджан дал отсрочку Армении на вывод войск из Кельбаджарского района

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Армения получила отсрочку от Азербайджана на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района, сообщает "Sputnik Азербайджан" со ссылкой на завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.
Ереван получил десять дней на завершение данного процесса. По словам Гаджиева, Баку учел такие сложности при выводе людей, как ограниченная пропускная способность единственной дороги, а также погодные условия.
Азербайджанский политик подчеркнул, что Армения обратилась с данной просьбой через Россию. При этом сроки передачи Баку Агдамского и Лачинского районов (20 ноября и 1 декабря) остаются прежними, уточнил Гаджиев.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с лидерами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора было выражено удовлетворение соблюдением режима прекращения огня.
Подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе состоялось 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.
Вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
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