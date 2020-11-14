Очередная колонна российских миротворцев прибыла в Степанакерт

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Колонна российских миротворцев, прибывших в зону конфликта в Нагорном Карабахе, прибыла из Гориса в Степанакерт, совершив в Армении марш протяженностью около 100 километров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В составе колонны подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из России самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС на аэродром Эребуни.

В состав миротворческого контингента вошли военнослужащие по контракту, прошедшие специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. Они оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун".

В целом в зоне конфликта в Нагорном Карабахе разместится российский миротворческий контингент, состоящий из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Он также выразил надежду, что в ближайшее время конфликт на данной территории будет урегулирован.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.