Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

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Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию договоренностей, закрепленных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", – говорится в сообщении.

Подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе состоялось 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

Вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.