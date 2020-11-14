Соглашение о прекращении огня в Карабахе выполняется – Мурадов

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По его словам, ситуация в регионе стабилизируется – на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий.

Генерал-лейтенант сообщил, что российская 15-я мотострелковая миротворческая бригада завершает развертывание наблюдательных постов.

Рустам Мурадов в 2017 году получил звезду Героя России за участие в военной операции в Сирии. До недавнего времени он был заместителем командующего войсками Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что колонна российских миротворцев, прибывших в зону конфликта в Нагорном Карабахе, прибыла из Гориса в Степанакерт. В составе колонны подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из России самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС на аэродром Эребуни.

В целом в зоне конфликта в Нагорном Карабахе разместится российский миротворческий контингент, состоящий из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.