В Минобороны РФ сообщили, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается

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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки", – цитирует Конашенкова РИА Новости.

По его словам, контроль ведется миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и на девяти – в северной.

В Лачинском коридоре вдоль дороги Забух – совхоз Лысогорский – Зарыслы действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.