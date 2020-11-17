Путин назвал условие, при котором войны в Карабахе можно было избежать

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором конфликта в Нагорном Карабахе удалось бы избежать.

Он напомнил, что в 2013 году Россией были выработаны предложения по урегулированию ситуации. В них входило возвращение пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух районов дополнительно, а также создание коридора, который бы соединил Ереван и Карабах.

Помимо этого, по словам Путина, планировалось признание статуса-кво самого Карабаха и возвращение беженцев с обеих сторон. Российский лидер подчеркнул, что в 2013 году эти условия были поддержаны США и Францией.

"На мой взгляд, это было бы решением вопроса. К сожалению, мы подходили несколько раз к окончательному решению... На мой взгляд, если бы нам это удалось, удалось бы достигнуть договоренностей, войны бы не было. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава государства отметил, что окончательный статус Нагорного Карабаха еще не урегулирован. Он подчеркнул, что в настоящий момент существует договоренность о сохранении статус-кво данной территории.

Путин заявил, что для формирования окончательного статуса Карабаха необходимо создать условия для нормальной жизни.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.